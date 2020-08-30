عمرو طلعت : تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن هناك نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن تقديم خدمات التوثيق سيتم عبر مكاتب البريد.









وأضاف خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناه اكسترا نيوز: إننا نريد تقديم الخدمات بسهولة من خلال أسلوب حضاري من خلال منصة مصر الرقمية.









وأوضح عمرو طلعت ، أن المواطن يمكنه تسديد رسوم خدمته من خلال الانترنت أو عن طريق بطاقات atm ومن خلال المحافظ المتواجدة علي التليفون المحمول . يمكنهخدمتهخلال









وتابع أن المواطن لا يجب ان يذهب الى مكتب التوثيق الا فقط لتسلم التوكيل في الموعد الذي يحدده والمكتب الذى يحدده .









واستكمل أن بناء مصر الرقمية مشروع قومي ضخم ويحتاج لتضافر جهود جميع المؤسسات .



