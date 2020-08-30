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عمرو طلعت : تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:42 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن هناك نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن تقديم خدمات التوثيق سيتم عبر مكاتب البريد.


وأضاف خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناه اكسترا نيوز: إننا نريد تقديم الخدمات بسهولة من خلال أسلوب حضاري من خلال منصة مصر الرقمية.


وأوضح عمرو طلعت ، أن المواطن يمكنه تسديد رسوم خدمته من خلال الانترنت أو عن طريق بطاقات atm ومن خلال المحافظ المتواجدة علي التليفون المحمول .


وتابع أن المواطن لا يجب ان يذهب الى مكتب التوثيق الا فقط لتسلم التوكيل في الموعد الذي يحدده والمكتب الذى يحدده.


واستكمل أن بناء مصر الرقمية مشروع قومي ضخم ويحتاج لتضافر جهود جميع المؤسسات .

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