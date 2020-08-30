والد الطفل الذى سقط في بلاعة بكفر الشيخ: لم ينطق حتى الآن والمستشفى لم تمنحني دواء

كشف محمد رزق، والد الطفل الذي سقط بإحدى بالوعات الصرف الصحي بكفر الشيخ، عن تفاصيل الحالة الصحية لنجله بعد الواقعة.





وقال رزق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الطفل لم ينطق حتى الآن، وذهبنا لمستشفى مطوبس المركزي، أجروا خياطة للجرح فقط دون اهتمام، والجرح فتح بعد العودة».





وروى تفاصيل الواقعة قائلا: «الطفل كان ماشي وراء والدته وسقط في البالوعة اللي مفتوحة منذ 4 أيام»، مؤكدا أن هذه الواقعة ليست الأولى في منطقتهم.





وتابع: «أعمل باليومية والمستشفى لم تمنحنى دواء لابني واشتريت العلاج على نفقتي الشخصية».