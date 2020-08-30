الجيش اليوناني يعترض مقاتلات تركية أثناء مناورات عسكرية للبلدين ..فيديو

اعترضت طائرات يونانية من طراز "إف 16" أربع مقاتلات تركية دخلت منطقة معلومات الطيران في أثينا يوم السبت، وهي المنطقة حيث اليونان تتولى إدارة الحركة الجوية.





ووصفت وكالة الدفاع الوطني اليونانية تصرفات القوات الجوية التركية بأنها "استفزازية ومعادية للحليف" في حلف شمال الأطلسي "الناتو".





وبحسب "سبوتنيك" الروسية، كانت اليونان أرسلت العديد من طائراتها من طراز "إف 16" لمرافقة قاذفة الناتو B-52 المارة، لتترك مهمتها من أجل اعتراض وطرد أربع طائرات مقاتلة تركية دخلت منطقة معلومات الطيران.





تعد رحلة القاذفة B-52 جزءًا من مهمة "ألايد سكاي"، والتي عبرت بموجبها ست قاذفات من هذا الطراز المجال الجوي لثلاثين دولة من دول الناتو لإظهار التضامن.





كانت طائرات B-52 التي ترافقها طائرات F-16 اليونانية تنتقل من المجال الجوي التركي، حيث كانت ترافقها قوات أنكاران، بالإضافة إلى إعادة التزود بالوقود في الجو، ومن غير الواضح ما إذا كانت الطائرات المقاتلة التركية الأربع هي تلك التي ترافق قاذفة الناتو، أو ما هو تحديدا سبب اقترابها من الحدود الجوية اليونانية.





ونشرت وزارة الدفاع اليونانية اليوم الأحد، فيديو جديدا للمناورات في شرق المتوسط، والتي تأتي في ظل تصاعد التوترات مع تركيا التي أعلنت كذلك عن إجراء مناورات في منطقة شرق المتوسط.



