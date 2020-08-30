AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:45 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم  تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية بالمملكة منذ ظهور الوباء.

وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل 1966 إصابة مؤكدة و15 وفاة بالفيروس في المجمل منذ ظهوره في مطلع مارس.

ويشهد الأردن قفزة في عدد الإصابات اليومية منذ 10 أيام ما دفع السلطات لتشديد حظر التجوال الليلي بأنحاء البلاد ليبدأ من الساعة 11 مساء بدلا من الواحدة صباحا، وتطبيق العزل العام الشامل يوم الجمعة في العاصمة عمان.

وأرجأ المسؤولون استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من مطار الملكة علياء الدولي الذي كان متوقعا هذا الشهر مما أعاق فرص التعافي السريع للاقتصاد الأردني المثقل بالديون.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم، إن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات محددة عند الضرورة لكبح انتشار الفيروس ومنها عزل مناطق أو مدن بعينها لكنه أوضح أنها لا تدرس العودة إلى العزل العام الشامل الذي كبل الاقتصاد.

جدير بالذكر أن الحكومة أغلقت المعبر الحدودي مع سوريا في وقت سابق من أغسطس عقب ظهور الفيروس بين سائقي شاحنات وفدوا من هناك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليابان تسجل أكبر زيادة في إصابات كورونا خلال شهرين

الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا في البلاد

بإجمالى 107573 حالة.. العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

آخر تطورات كورونا في العالم.. إسبانيا تعلن السيطرة على الفيروس بشكل نهائي وسط مخاوف من موجة ثانية.. العراق يفرض حظرا كليا خلال فترة عيد الأضحى.. وطهران تتحول لبؤرة ضخمة

205 حالات جديدة.. ليبيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

حكومة السراج تفرض حظر التجول الشامل طوال أيام عيد الأضحى

ترشيحاتنا

بعد تجاهلها للحسد.. 10 صور لـ ياسمين صبرى برفقة زوجها أبو هشيمة

طالب بتحرك دولي عاجل.. البرلمان العربي يدين استهداف مطار أبها السعودي

إصابة شريف أشرف ببلع اللسان أثناء مباراة القناة والبنك الأهلي

في عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة محمد رمضان برفقته تبرز أنوثتها

المعلمون بلا عمل في الكويت لهذا السبب

مصر تُعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف ميلشيا الحوثي مطار أبها الدولي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يهاجم فيروس كورونا بعض الأشخاص؟.. دراسة تكشف عن 5 أسرار

أنيقة وجذابة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات زوجة محمد رمضان