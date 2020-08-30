AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

علاء عابد ناعيا شهداء القوات المسلحة: جنودنا يخوضون حربا غير عادية ضد العناصر التكفيرية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:56 م
علاء عابد، رئيس لجنة
علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوى
نعى النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا مؤخرا فى مواجهاتهم للعناصر التكفيرية، مشيدا بالجهود المُضنية التى تبذلها القوات المسلحة فى حربها على الإرهاب، وتصديها بكل شجاعة وبسالة وقوة ووطنية للجماعات التكفيرية.

وتابع عابد:" ما قامت به القوات المسلحة ومازالت تقوم به سيقف التاريخ أمامه كثيرًا، وسيتم تسجيل هذه البطولات بحروف من نور، وسيذهب كل الخونة الإرهابيين لمزبلة التاريخ".

وأوضح عابد، فى بيان له اليوم، أن القوات المسلحة على مدار تاريخها تبذل الغالى والنفيس من أجل الحفاظ على تراب الوطن، وهم لا يخشون فى الحق لومة لائم، وخلال السنوات الأخيرة تخوض القوات المسلحة حربا غير عادية، ففى الوقت الذى تواجه الإرهاب والعناصر التكفيرية بكل شجاعة تواصل البناء، فحقا هناك يد تبنى وأخرى تحمل السلاح.

وأضاف عابد، أن الجماعات الإرهابية يخيل لها أنها تستطيع القيام ببعض العمليات الإرهابية ولكن دائما وأبدا يقظة القوات الباسلة ستظل لهؤلاء بالمرصاد، ولعل إلقاء القبض على الارهابى محمود عزت كان بمثابة قصم ظهر ما تبقى من هذه الشرزمة من الارهابية، وسيسعون فى محاولات يائسة لبث الروح فى ما تبقى منهم ولكن ستظل دائما وابدا القوات المسلحة ورجال الشرطة بالبواسل لهم بالمرصاد لحين القضاء على هؤلاء الارهابيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب ينعى شهداء بئر العبد: مصر تتعرض لحرب قذرة من جميع الجهات

نائبة تشيد بنجاح القوات المسلحة في إحباط محاولة إرهابية ببئر العبد

خالد عكاشة: جهات أجنبية تحرك التصعيد الارهابي في سيناء والقوات المسلحة لهم بالمرصاد

إشادة حزبية بجهود الدولة فى القبض على الإرهابى محمود عزت.. صفعة قوية وهزيمة كبيرة للتنظيم الدولي للإخوان.. نجاح كبير يضاف إلى الإنجازات العظيمة للأجهزة الأمنية

تعليق أحمد موسى على بيان القوات المسلحة: الجيش حول الإرهابيين إلى كفتة.. و«الجزيرة» بتعيط ..فيديو

مفتي الجمهورية يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية بشمال سيناء

ترشيحاتنا

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

وزيرة التضامن تكشف تطورات قضية اغتصاب طباخ لفتاتين داخل دار للرعاية.. فيديو

طارق يحيي: حلمي طولان استفز جماهير الزمالك بارتداء "تي شيرت" ‏أحمر

بوصلة الاتهام فى قضية ذبح فتاتين شقيقتين بقنا تتجه إلى عاملات بمصنع السكر

«نجدة الطفل» يكشف تفاصيل اعتداء طباخ على فتيات دار المبرة جنسيا ..فيديو

طريقة صلاة الوتر إذا كانت ثلاث ركعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يهاجم فيروس كورونا بعض الأشخاص؟.. دراسة تكشف عن 5 أسرار

أنيقة وجذابة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات زوجة محمد رمضان