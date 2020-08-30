علاء عابد ناعيا شهداء القوات المسلحة: جنودنا يخوضون حربا غير عادية ضد العناصر التكفيرية

نعى النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا مؤخرا فى مواجهاتهم للعناصر التكفيرية، مشيدا بالجهود المُضنية التى تبذلها القوات المسلحة فى حربها على الإرهاب، وتصديها بكل شجاعة وبسالة وقوة ووطنية للجماعات التكفيرية.





وتابع عابد:" ما قامت به القوات المسلحة ومازالت تقوم به سيقف التاريخ أمامه كثيرًا، وسيتم تسجيل هذه البطولات بحروف من نور، وسيذهب كل الخونة الإرهابيين لمزبلة التاريخ".





وأوضح عابد، فى بيان له اليوم، أن القوات المسلحة على مدار تاريخها تبذل الغالى والنفيس من أجل الحفاظ على تراب الوطن، وهم لا يخشون فى الحق لومة لائم، وخلال السنوات الأخيرة تخوض القوات المسلحة حربا غير عادية، ففى الوقت الذى تواجه الإرهاب والعناصر التكفيرية بكل شجاعة تواصل البناء، فحقا هناك يد تبنى وأخرى تحمل السلاح.



