القبض على عاطلين يقومان بالسرقة تحت تهديد السلاح في المنيا

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز العدوة شمال المنيا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري

















تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية.









تمكنت وحدة مباحث مركز العدوة برئاسة الرائد محمد صلاح وبإشراف العقيد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة بإلقاء القبض على عاطلين (م.ع ) 28 سنة و(ر.ح) 30 سنة مقيمين بمركز الفشن قاما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية تحت تهديد السلاح الناري بقطع الطريق علي ضحاياهما.



