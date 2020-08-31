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حوادث

القبض على عاطلين يقومان بالسرقة تحت تهديد السلاح في المنيا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:49 ص
اللواء محمود خليل
اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا
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ايمن رياض
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز العدوة شمال المنيا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري.




تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية. 


تمكنت وحدة مباحث مركز العدوة برئاسة الرائد محمد صلاح  وبإشراف العقيد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة بإلقاء القبض على عاطلين (م.ع ) 28 سنة و(ر.ح) 30 سنة مقيمين بمركز الفشن قاما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية تحت تهديد السلاح الناري بقطع الطريق علي ضحاياهما.

كما تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما سلاح ناري وذخيرة وتبين أنهما ارتكب وقائع للسرقات آخرها سرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح ملكا لشخص يدعي عبدالحكيم. ص  20سنة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة.
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