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فن

أخبار الفن.. خطأ فادح في كليب اختراع.. سوسن بدر تبهر الجمهور

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:48 ص
تامر حسني
تامر حسني
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نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

يتبقى للمخرج أحمد خالد موسى يومين للإنتهاء من تصوير فيلمه الجديد "30 مارس".

تصدرت الفنانة سوسن بدر مؤشرات البحث، وموقع تويتر عبر طرح جلسة تصوير جديدة لها ظهرت خلالها بشكل يحاكى قدماء المصريين.

شهد كليب "اختراع" الذي تم طرحه مؤخرا خطأ بصري فادح وهو من إخراج تامر حسني، وهو ديو مشاركة بين تامر حسني ومحمود العسيلي.

كشفت الفنانة منال سلامة، عن تفاصيل الحادث المروع الذى تعرضت له مساء أمس، مع ابنتها، على طريق العلمين. 

أعلنت شركات سينرجي فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية الانتهاء من تصوير فيلم الأكشن والخيال العلمي موسى، وتم استئناف التصوير منذ شهرين بعد فترة توقف كبرى بسبب جائحة كورونا، وسوف يبدأ المونتاج وإضافة المؤثرات البصرية باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية، ومن المرتقب طرح الفيلم في السينمات قريبًا.

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