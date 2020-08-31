رئيس مطوبس ردًا على سقوط طفل داخل بالوعة: إهمال من أهله.. فيديو

قالت عايدة ماضي، رئيس مدينة مطوبس بكفر الشيخ، ‘ن الطفل الذي سقط في بالوعة صرف صحي لم يصاب بشيء، لكن أصيب العامل الذي كان يعمل في البالوعة، لافتة إلى أن البلاعة عمقها متر واحد فقط.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا مشروع جار تنفيذه ولم يتم استلامه من المقاول.





وأوضحت عايدة ماضي رئيس مدينة مطوبس بكفر الشيخ، أن هناك إهمالًا من أهل الطفل متسائلة : “كيف يترك الطفل بمفرده في الشارع وهو عنده 4 سنوات؟”.





ومن جانبه قال محمد رزق، والد الطفل المصاب:" توجهنا إلى المستشفي وتم إجراء خياطة في رأس إبني بعد سقوطه في البلاعة".





ونوه إلى ان بلاعة الصرف الصحي مكشوفة منذ 4 ايام، لافتا إلى أن مستشفي مطوبس طلبت شراء الأدوية من خارج المستشفي.