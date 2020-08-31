AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس مطوبس ردًا على سقوط طفل داخل بالوعة: إهمال من أهله.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:31 ص
سقوط طفل داخل بلاعة
سقوط طفل داخل بلاعة
Advertisements
حمزة شعيب
قالت عايدة ماضي، رئيس مدينة مطوبس بكفر الشيخ، ‘ن الطفل الذي سقط في بالوعة صرف صحي لم يصاب بشيء، لكن أصيب العامل الذي كان يعمل في البالوعة، لافتة إلى أن البلاعة عمقها متر واحد فقط.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا مشروع جار تنفيذه ولم يتم استلامه من المقاول.

وأوضحت عايدة ماضي رئيس مدينة مطوبس بكفر الشيخ، أن هناك إهمالًا من أهل الطفل متسائلة : “كيف يترك الطفل بمفرده في الشارع وهو عنده 4 سنوات؟”.

ومن جانبه قال محمد رزق، والد الطفل المصاب:" توجهنا إلى المستشفي وتم إجراء خياطة في رأس إبني بعد سقوطه في البلاعة".

ونوه إلى ان بلاعة الصرف الصحي مكشوفة منذ 4 ايام، لافتا إلى أن مستشفي مطوبس طلبت شراء الأدوية من خارج المستشفي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالته النفسية سيئة.. تفاصيل سقوط طفل في بالوعة صرف بالشرقية.. فيديو

ضبط 1735 كيلو ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة نائب رئيس المدينة.. صور

شاهد.. طفل يسقط داخل بلاعة بكفر الشيخ.. وأحمد موسى يطالب المحافظ بفتح تحقيق

والد الطفل الذى سقط في بلاعة بكفر الشيخ: لم ينطق حتى الآن والمستشفى لم تمنحني دواء

محافظ كفر الشيخ يفتح تحقيقا في واقعة سقوط طفل داخل بلاعة.. فيديو

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. القوات المسلحة تدمر 9 سيارات حاولت اختراق الحدود الغربية.. تراجع أسعار الذهب.. ولا مد للتصالح في مخالفات البناء

جريمة نص الليل .. مقتل طبيب بشري بسبب 1200 جنيه بروض الفرج

التحالف العربي: اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر

مرتضى منصور يتمنى الشفاء لـ خالد مرتجي: العلاقات الإنسانية فوق كل شىء ‏

فوائد الشاي الأخضر سحرية وغير متوقعة

طارق حامد يغيب عن الزمالك أمام بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بتر ساقيه.. طفل عمره عامين يقود الدراجة لأول مرة.. شاهد رد فعله

الحرم الجامعي يثير المخاوف.. إعادة فتح الجامعات حول العالم قد يشعل موجة ثانية من كورونا

فارقت الحياة مع جنينها.. زوج عراقي يحرق زوجته الحامل