عباس شومان ينعى أبطال القوات المسلحة

نعى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق شهداء القوات المسلحة





وقال شومان : رحم الله شهداء الوطن الذين انتقلوا اليوم إلى الحياة الباقية يرزقون عند ربهم وهم يبعدون عنا خطر هؤلاء المجرمين الخونة، وكل التقدير لقواتنا الباسلة التي تدك معاقل المفسدين المحاربين لله ورسوله وعامة الآمنين،حفظ الله مصرنا،ورد كيد الكائدين إلى نحورهم.









وتمكَّن أبطال قواتنا المسلحة المصرية من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذ منها العناصر الإرهابية ملجأً ومرتكزًا لتنفيـذ مخططاتها الإرهابية، فقد أسفرت مساعي أفراد القوات المسلحة عن تدمير (٣١٧) وكرًا وملجأً ومخزنًا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، يتم استخدامها من قِبل العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى مقتل (٧٣) إرهابيًّا من الذين يتخذون تلك الملاجئ أوكارًا لهم. كما نجحت قواتنا المسلحة في استهداف وتدمير (١٠) عربات دفع رباعي، تُستخدم من قِبل العناصر الإرهابية، وذلك وفقًا لما صرَّح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد "تامر محمود الرفاعي"، مساء اليوم.



