أهم الأخبار.. القوات المسلحة تدمر 9 سيارات حاولت اختراق الحدود الغربية.. تراجع أسعار الذهب.. ولا مد للتصالح في مخالفات البناء

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..





القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين

الوطنية للانتخابات: تصعيد حلمي رزق لانتخابات الإعادة بأسيوط بدلا من نائب مستقبل وطن المتوفي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 51 لسنة 2020 بشأن بتصعيد المرشح إيهاب حلمى رزق الله عن الدائرة 11 محافظة أسيوط بدلًا من المترشح المتوفى عصام الدين عبد الغنى لخوض جولة الإعادة طبقًا للكشف المرفق والترتيب الوارد به، على أن ينشر ها القرار في الجريدة الرسمية وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.

جريمة نص الليل .. مقتل طبيب بشري بسبب 1200 جنيه بروض الفرج

أنهى مسجل خطر حياة طبيب داخل شقته بمنطقة روض الفرج بهدف السرقة بعد علمه بثراء المجنى عليه وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهم ارتدى بدلة وماسك لإخفاء ملامحه عن كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة .

5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بـ مصر .. تفاصيل

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض متأثرة بالتذبذب في السعر العالمي، وقد انتهت تعاملات الاسبوع اليوم الأحد بانخفاض نحو 5 جنيهات خلال الأسبوع.

الزمالك يهزم إنبي بهدف الونش ويطارد بيراميدز على المركز الثاني.. فيديو

انتهت أحداث مباراة فريقي الزمالك وانبي بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

قال صبرى الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مشكلة عدم الاقبال على التصالح مع مخالفات البناء من قبل المواطنين هو عدم تحمس المواطنين للتصالح لإن لديهم معتقد إن الدولة ستتراجع عن القانون خاصة بعد مد فترة التصالح من 18 أغسطس إلى 15 سبتمبر.



