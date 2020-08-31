كيفية تطوير منظومة التعليم وأهمية البرامج الجديدة.. خبراء التعليم يجيبون

ومن جانبه قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، إن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجى نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

وأضاف الدكتور ماجد، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن تقنيات والجيل الجديد من المواد المتقدمة أصبحت المحرك الأساسى لصناعة الإلكترونيات، وقد ظهرت بالفعل في السوق الهواتف الذكية القابلة للطي والأجهزة اللوحية المرنة والقابلة للطي بالإضافة إلى الشاشات التليفزيونية القابلة للطى والنظارات الذكية والساعات الذكية .





وأوضح الدكتور ماجد لذا يجب أن نكون متفائلين و نستجيب للتحديات المفروضة وتحويل محنة جائحة كورونا إلى منحه ، فهى فرصة لنهضة علمية قائمة على التقدم العلمى والتقنى فى مجالات تطوير وإكتشاف المواد الجديدة الذكية المرنه متعددة الوظائف،

