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تعليم

كيفية تطوير منظومة التعليم وأهمية البرامج الجديدة.. خبراء التعليم يجيبون

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:58 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
تسعى منظومة التعليم بالجامعات الحكومية ، إلى تطوير وإيجاد وسائل لتغيير المناهج وتدريب أعضاء هيئات التدريس، من أجل اللحاق بالتغيرات العالمية والاستفادة منها،واندماج الطلاب بسوق العمل  وتحقيق الريادة بما يعود بالنفع والارتقاء بالتصنيف الجامعي.

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قال الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق ، ان تطوير المناهج  أمر لابد منه  بما يوفر فرص لتحقيق الذات، وإيجاد فرصة عمل للجريج، واستحداث برامج أكاديمية وتدريبية ذات صبغة عملية وتطبيقية في التخصصات المختلفة بما يحقق متطلبات المهن الشاغرة بالسوق.

وأضاف الدكتور عبد الوهاب خلال تصريحاته لصدي البلد أنه علي سبيل المثال قامت  بالفعل في خطوات تغيير المناهج، بطرح عدة برامج جديدة وعقدة دورات تدربية للطلاب في الفصول الصيفية وأستحداث بعض البرامج بكلية التجارة ويتم ذلك عن طريق دراسات للوضع الحالي ومتطلبات سوق العمل مشيرا إلى أن تطوير التعليم يبدأ من تغيير المقررات، وطرق التفكير، وضرورة البعد عن النظم التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين.

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وأكد  رئيس جامعة عين شمس السابق أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها بأن أكثر المجالات احتياجا لسوق العمل هو كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي التي تقبل شبعتي "علمي علوم وعلمي رياضية".

ومن جانبه قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، إن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجى نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

وأضاف الدكتور ماجد، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن  تقنيات والجيل الجديد من المواد المتقدمة أصبحت المحرك الأساسى لصناعة الإلكترونيات، وقد ظهرت بالفعل في السوق الهواتف الذكية القابلة للطي والأجهزة اللوحية المرنة والقابلة للطي بالإضافة إلى الشاشات التليفزيونية القابلة للطى والنظارات الذكية والساعات الذكية .

وأوضح الدكتور ماجد لذا يجب أن نكون متفائلين و نستجيب للتحديات المفروضة وتحويل محنة جائحة كورونا إلى منحه ، فهى فرصة لنهضة علمية قائمة على التقدم العلمى والتقنى فى مجالات تطوير وإكتشاف المواد الجديدة الذكية المرنه متعددة الوظائف،

وأشار القمري يجب تدريب الطلاب خلال الاجازات الصيفية بالتعاون م الجامعة وتدربيهم وأعطائهم كورسات قد تساعدهم للحصول علي وظيفية في أسرع وقت منوها ان المستقبل يتجه الي التكنولوجيا  لأنه من خلال التكنولوجيا الحديث استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي واكتشاف مواد ذكية جديدة لتعزيز القدرة البشرية في التنبؤ بخصائص المواد وتحديد التراكيب الجديدة المحتملة لهذه المواد والتي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات من خلال نمذجة وتصميم وتحليل البيانات.

وأكد  "القمري"، أنه ستكون الأنظمة الذكية للمواد متناهية الصغر أى النانونية قادرة فى المستقبل على توليد المعرفة دون تدخل بشري والتي حققت قفزات مبتكرة في السنوات الأخيرة .

وأوضح أن العلم يسعى دائما إلي تطوير أدوات قائمة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتصميم مواد جديدة مبتكرة متناهية الصغر يمكن أن تزيد من القدرة التنافسية لأى دوله على المستوى التكنولوجى والمستوى الاقتصادى وبالتحديد إقتصاد المعرفة لذلك المستقبل في كليات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى كليات التجارة بمعني ادق إدارة الأعمال والتسويق الالكتروني والمحاسبة  ولابد من تنمية المهارات بشكل مستمر للحصول علي وظيفة في أسرع وقت .

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