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الاتصالات: تدريب 100 ألف شاب خلال 18 شهرا ضمن مبادرة مستقبلنا رقمي.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:52 ص
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التدريب على رقمنة الحكومة مهم لإنجاح الخدمات الحكومية المرقمنة.

وأضاف عمرو طلعت، أثناء لقائه ببرنامج المواجهة المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن ثمار رقمنة الجهاز الحكومي لن نجنيها إلا إذا كان لدينا موظف مدرب مقتنع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح عمرو طلعت ، أن الموظفين الذين يتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة سيتم تدريبهم على مختلف استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعد ذلك نقوم بتدريب الموظفين بشكل متتالٍ.

وتابع أن مبادرة "فرصتنا رقمية" لإتاحة جزء من المشروعات التي تطرحها وزارة الاتصالات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن مبادرة "مستقبلنا رقمي " تستهدف تدريب 100 ألف شاب في خلال 18 شهرا على 3 تخصصات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن هذه التخصصات هي التي يحتاج إليها السوق الدولي للعمل ومنها التسويق الرقمي وبناء وتطوير المواقع الإلكترونية وعلوم البيانات.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أحد أهم روافد تكنولوجيا المعلومات.

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