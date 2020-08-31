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أرز باللبن .. سيدة تحتفل بعودة صلاة الجمعة في المساجد بطريقة غريبة| شاهد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:05 ص
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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محمد حليم قنديل
قالت سعدية محمد سيد صاحبة الاحتفال بعودة صلاة الجمعة، إنها احتفلت بعودة صلاة الجمعة في المساجد مرة أخري بتوزيع أطباق أرز باللبن أمام المسجد.

وأضافت سعدية محمد سيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولي المصرية، أن تشعر بالسعادة الغامرة بسبب أنه تم فتح بيت الله مرة أخري أمام المصريين.

وتابعت صاحبة الاحتفال بعودة صلاة الجمعة أن العالم أجمع شعر بالسعادة بعد قرار فتح المساجد، مشيرة إلى أنها عندما علمت بفتح المساجد في صلاة الجمعة قامت بتجهيز مكونات الأرز باللبن وقامت بعمله.

وأوضحت سعدية محمد سيد أن في المنطقة التي تسكن بها يوجد مسجدين أمام بعض وجلست في المنتصف وأعطت من يخرج من المسجد طبق أرز باللبن.

وأشارت إلى أنها سوف تقوم بتوزيع أطباق أرز باللبن مرة أخري عند فتح الكعبة والمسجد النبوي، قائلة "لما تتفتح الكعبة هعمل رز باللبن تاني وهزغرت تاني من فرحتي".
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