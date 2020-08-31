التعليم: تفوق البنات على البنين فى التعليم الفنى.. فيديو

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفنى، على المجهود الرائع المبذول فى مشوار امتحانات الدبلومات الفنية فى ظل انتشار فيروس الكورونا.





وأضاف مجاهد خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج حضرة المواطن مع الاعلامى سيد على المذاع على قناة الحدث اليوم، إن هناك تفوق للبنات على البنين حيث عدد الأوائل 29 طالب منهم 21 طالبة و8 طلاب.





وأشار الى أن مؤشرات النجاح التى جاءت على غير المتوقع بسبب تعلم الطلبة عن بعد طوال الفترة بداية من شهر مارس وحتى شهر أغسطس، بحيث كانت مؤشرات نجاح هذا العام فى المتوسط بنسبة 60% لعدد 550 الف طالب فني.





ونوه الى أنه سيتم إضافة مدرسة جديدة بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات لتدريس الطلبة فيها باللغة الإنجليزية ومدرسة أخرى فى مجال توزيع المنتجات مع أحد أكبر الشركات الكبرى فى هذا المجال، ومدرسة آخرى فى التصنيع الغذائى مع احدى الشركات المصدرة للأجبان .