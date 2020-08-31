أخبار التوك شو.. مستشار المفتي: الجماعات الإرهابية لا يحبون مصر.. مش قد المسئولية.. أحمد موسى يلقن رئيسة مدينة مطوبس درسا على الهواء





أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 176 مليار جنيه في 6 سنوات، حين كان يتم إنفاق 8 مليارات فقط في العام فيما قبل 2014.











