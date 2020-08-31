أخبار التوك شو.. مستشار المفتي: الجماعات الإرهابية لا يحبون مصر.. مش قد المسئولية.. أحمد موسى يلقن رئيسة مدينة مطوبس درسا على الهواء

أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 176 مليار جنيه في 6 سنوات، حين كان يتم إنفاق 8 مليارات فقط في العام فيما قبل 2014.
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن مصر خسرت أراضي زراعية تجاوزت 1.2 مليون فدان تكفي لتحقيق الأمن الغذائي لأكثر من 25 مليون مواطن.
قال توفيق شومان المحلل السياسي اللبناني، إن أهم ما جاء في خطاب الرئيس اللبناني
ميشال عون هو دعوة الأحزاب الى حوار مجتمعي.
كشفت الفنانة سيرين عبد النور عن أحداث مسلسلها الجديد "دانتيل" الذى تم عرضه بداية من 23 اغسطس ويتمحور حول أحد أصحاب بيوت الأزياء الذي يقع في حب فتاة خياطة تعمل لديه ودور الأصحاب المثالين فى حياتها والوقوف بجانبها .
قال الدكتور مجدي عاشور
مستشار المفتي ، أن الجماعات الارهابية ليس لديها سلاح تروج الا الدين ولكن ليس الدين الحقيقي ولكنه الدين المغشوش .
تناول برنامج «تفاعلكم»، المذاع على شاشة «العربية»، قصة الطالب المتفوق بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، الذي سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن سقوط طفل في بلاعة صرف صحي بعزبة عمر مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، مردفا "هذا فساد وجريمة، لأن الفساد ليس الحصول على أموال فقط".
لقن الإعلامي أحمد موسى عايدة ماضي، رئيسة مدينة مطوبس بكفر الشيخ درسا على الهواء، نتيجة تعاملها بشكل غير مسئول في واقعة سقوط طفل في بالوعة.
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعمل الآن على التوسع فى كفالة الأطفال، وفق اشتراطات ومعايير تعمل على تحقيق أفضل مصلحة للأطفال.
قال الدكتور عمرو طلعت
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن اهتمام الرئيس السيسي بمشروع مصر الرقمية يؤكد أنه مشروع قومي.