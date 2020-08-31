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توك شو

أخبار التوك شو... استشارى مخ وأعصاب يسخر من اختراع إيلون ماسك.. يحصلون على 12 ألف يورو.. أحمد موسى يعرض فيديو لـ ياسر العمدة يفضح فيه مذيعي الإخوان

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:00 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

سخر الدكتور حازم أبو المجد استشاري جراحة المخ والأعصاب من اختراع رائد الأعمال "إيلون ماسك" شريحة إلكترونية لدمج أدمغة البشر بالذكاء الاصطناعي.


أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن ما خسرته مصر من أراضٍ زراعية كان بسبب التعديات والبناء المخالف الذي تجاوز 1.2 مليون فدان.

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،أن كليات الطب ستستقبل حوالى 13 ألف طالب هذا العام، ومازالت هناك مساحة للشهادات المعادلة.

قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، إن فتاة تبلغ من العمر 21 عاما بدار "مبرة المرأة الجديدة" بمصر القديمة، تواصلت مع خط نجدة الطفل، يوم 27 أغسطس، للاستغاثة بسبب قيام طباخ بالدار بالتحرش بالفتيات.

قالت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، إنها تحب الأكلات المصرية وإن الكشري من أفضل الأكلات التي تحب تناولها بشكل دائم، مضيفة «بموت في الكشري وأصررت على أن أتعلم طريقة عمله».

علقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي واقعة أغتصاب طفلتين داخل دار أيتام ارتكبها طباخ.

عرض الإعلامي أحمد موسى تسجيل صوتي للإرهابي ياسر العمدة، يسب جماعة الإخوان، ويكشف سبوبة المرتزقة زوبع، وناصر، ومطر.

تناول برنامج «تفاعلكم»، المذاع على شاشة «العربية»، قصة الطالب المتفوق بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، الذي سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

لقن  الإعلامي أحمد موسى عايدة ماضي، رئيسة مدينة مطوبس بكفر الشيخ درسا على الهواء، نتيجة تعاملها بشكل غير مسئول في واقعة سقوط طفل في بالوعة.

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل واقعة سقوط طفل في بالوعة صرف صحي.

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