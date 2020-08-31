ترامب: بايدن سيعود من حيث جاء قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن مرشح الرئاسة الأمريكية جوبايدن سيعود إلى الاختفاء من جديد عقب الهزيمة في الانتخابات الرئاسية.





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أخرج بايدن بسرعة من الطابق السفلي عقب رؤية أرقام مزعجة للغاية بشأن فرص فوزه، ولكن لا تقلقوا سيعود من حيث جاء قريبا".





وقالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنه يجب ألا يتم عقد أي مناظرات تلفزيونية بين الرئيس دونالد ترامب، ومرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.





وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أنه لن يصوت لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوائل نوفمبر.









وقال بولتون، خلال مقابلة مع منظمة "ناشيونال برس" التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها: "ستكون هذه هي المرة الأولى في مسيرتي السياسية عندما لن أصوت لمرشح الحزب الجمهوري للرئاسة".





وشدد قائلا إنه من أجل الحزب الجمهوري "علينا تجاوز حقبة ترامب" وأنه في ظل نظام الرئيس الحالي "لا توجد قواعد باستثناء" ما الذي يفيد دونالد ترامب؟ "