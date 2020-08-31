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سيارات

أهم أعطال الرادياتير وأسبابها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعمل الرادياتير على تبريد المحرك وجعله في حالة مناسبة للعمل ، ولكن له أعطال يجب الترعف عليها وأمور يجب تجنبها لمنع تعطله.

وبسبب دوران مضخة الماء في تقوم بسحب الماء الحار جدا من المحرك ودفعه إلى الفتحة العلوية في الرادياتير ،والذي بدوره يدخل إلى الحوض العلوي فيه ويبدأ بالنزول إلى  الحوض السفلي.

وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد"  أهم أعطال الرادياتير وأسبابها.

-استعمال ماء غير مقطر أو سوائل تبريد تحدث بعض تكلسات، واوساخ ضمن الانابيب الدقيقة وبالتالي يؤدي إلى سدها ويفقد الرادياتير كثيرا من أداة ثم تخف عملية تبريد للماء.

-    اهتزاز السيارة يؤدي إلى تفكك الرادياتير ،وبالتالي لتسريب المياه  منه مما يستدعي إعادة عملية اللحام وضبط التسريب.

-    تتراكم الأوساخ والحشرات مع سير السيارة، وتؤدي إلى سدد، ومنع دخول الهواء عبره وبالتالي يفقد 80 % من أدائه. 

-   غطاء الردياتير العلوي من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى نقص المياه  ،وقد يحدث تلف في الرادياتير بسبب تسرب بخار الماء منه.

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