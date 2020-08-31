مرتضى منصور: عايز راجل يوديني الانضباط.. وما يحدث مع فرج ‏عامر والمصري عيب‏

أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن استيائه من قرار اللجنة الخماسية بتحويل محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، للجنة الانضباط.
وقال مرتضى:"عيب أوي راجل نائب مجلس شعب زي فرج عامر، ورئيس نادي بحجم سموحة يحولوه لجنة انضباط،، أنا مختلف مع فرج عامر، لكن اللي بيحصل دة عيب".
وواصل رئيس الزمالك:" يهددونا بلجنة الانضباط.. ولو فيهم راجل يحولني انضباط".
وأتم حديثه:" لست راضيًا عن التعنت الشديد من اللجنة الخماسية ضد المصري العريق وأزمة المسحات والضغط على النادي بشكل سافر من أجل خوض مباراة الأهلي".