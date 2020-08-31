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رياضة

مرتضى منصور: عايز راجل يوديني الانضباط.. وما يحدث مع فرج ‏عامر والمصري عيب‏

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:54 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن استيائه ‏‏ من قرار اللجنة الخماسية بتحويل محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ‏للجنة الانضباط.‏

وقال مرتضى:"عيب أوي راجل نائب مجلس شعب زي فرج عامر، ‏ورئيس نادي بحجم سموحة يحولوه لجنة انضباط،، أنا مختلف مع فرج ‏عامر، لكن اللي بيحصل دة عيب".‏

وواصل رئيس الزمالك:" يهددونا بلجنة الانضباط.. ولو فيهم راجل ‏يحولني انضباط".‏

وأتم حديثه:" لست راضيًا عن التعنت الشديد من اللجنة الخماسية ضد ‏المصري العريق وأزمة المسحات والضغط على النادي بشكل سافر من ‏أجل خوض مباراة الأهلي".‏
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