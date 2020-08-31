مصور فيديو بائع الفريسكا: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين

كشف الدكتور حاتم محمود مصور فيديو بائع الفريسكا ، عن أن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين.





وأضاف الدكتور حاتم محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الاولي المصرية، أن فيديو بائع الفريسكا ومن أوائل الثانوية العامة أصبح تريند بعدما تخطي 2 مليون مشاهدة على تويتر.





وتابع مصور فيديو بائع الفريسكا أن قصة الطالب إبراهيم بائع الفريسكا قصة مشرفة ويجب يحتذي بها جميع طلابنا لكي يكونوا في شأن هام في بلادنا.





وأوضح الدكتور حاتم محمود أن الطالب إبراهيم قال انه يريد يكمل حلمه في طب جراحة عامة، مشيرا إلى أن ذلك كان حلما له واستطاع تحقيقه وبذلك قام بإدخال السرور لوالده.





وأشار الدكتور حاتم محمود إلى أنه يجب مشاركة فيديوهات هادفة علي مواقع التواصل الاجتماعي حتي نقوم بتشجيع الطلاب علي التفوق والاجتهاد في دراستهم.



