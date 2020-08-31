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منوعات

صدق أو لا تصدق.. فيروس كورونا يدخل إلى منزلك من أماكن خبيثة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
رغم الاحتياطات المشددة من معقمات وارتداء الأقنعة والبقاء في المنزل دون الخروج إلا للضروريات، إلا أن يفاجئ البعض أنهم مصابون بفيروس كورونا المستجد رغم إلتزامهم، كان هذا الأمر محير حتى فسرته إحدى الدراسات الصينية الحديثة. 

فقد أوضحت دراسة الصينية أجريت مؤخرًا أن فيروس كورونا المستجد، يدخل إلى البيوت من أماكن لن يتخيلها أحد.

حيث ينتقل الفيروس إلى المنازل عن طريق أنابيب الصرف الصحي والمراحيض في المباني السكنية التي تتكون من أكثر من شقة. 

وقد وجهت الدراسة تركيزها على إحدى الشقق في مدينة "غوانزو" بالصين، والتي ظهر بداخلها فيروس كورونا رغم عدم وجود مرضى بها.

وكانت الدراسة قد أشارت إلى أن الفيروس وصل إلى المنزل الواقع بالدور الـ 16 عن طريق أنابيب الصرف والمرحاض، وكذلك وجد آثار للفيروس على المقابض الخاصة بالدش والصنبور والحوض.

تلك الحالة جعلت العلماء يفكرون ما إذا كان الفيروس يمكن لجزيئاته أن تنتقل في أنابيب الصرف الصحي، وقد صح استنتاجهم فهو ينتقل بالفعل في الأنابيب على هيئة جزيئات صغيرة محمولة في الهواء، أو "الهباء" الذي ينتج غالبا بقوة تدفق المرحاض، ومن هنا ينتقل إلى الشقق والأدوار الأخرى بالعمارة الواحدة.
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