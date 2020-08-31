AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد سب وقذف قيادات بالجامعة.. فصل عضو هيئة تدريس بتجارة السويس

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:00 ص
فصل عضو هيئة تدريس
فصل عضو هيئة تدريس بتجارة السويس
Advertisements
حسن غنيمة
أصدر مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس أمس الأحد، حكما بفصل  الأستاذ الدكتور ن ق عضو هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة لما بدر منها من سب وقذف لقيادات الجامعة والهيئات المختلفة في الدولة.

وكان  الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، قد  أحال الدكتورة ن ق إلى مجلس التأديب بعد اقدامها ودأبها على سب وقذف قيادات بالجامعة والهيئات المختلفة بالدولة. 

وانعقد امس الأحد مجلس التأديب برئاسة نائب رئيس الجامعة وعضوية المستشار نائب رئيس مجلس الدولة أستاذ من كلية الحقوق.

وأكد  الدكتور السيد الشرقاوي، ان الجامعة تحترم احكام القضاء حيث جرى فصل المذكورة سابقا، وعادت لعملها بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعودتها للعمل والتزمت الجامعة بذلك الحكم ونفذته آنذاك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط إجراءات احترازية.. جامعة السويس تنهى استعداداتها لاستقبال امتحانات طلاب الفرق النهائية.. صور

وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بكلية العلوم جامعة السويس

رئيس جامعة السويس يتفقد استديوهات كلية الإعلام الجديدة واختبارات القدرات بها

ترشيحاتنا

بعد تأكد غياب طارق حامد.. تعرف على موقف فرجاني ساسي من مباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز

النائب العام للسفير الصيني: التحقيقات ضد مسئولي شركة بيجو و« حنين حسام » تجري وفْقَ صحيح القانون

بفستان جريء.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

احذر هذا الحجر الكريم.. خبير: يستخدمه البعض في السحر

رغم بتر ساقيه.. طفل عمره عامين يقود الدراجة لأول مرة.. شاهد رد فعله

متى يبدأ ثلث الليل الأخير وقت استجابة الدعاء؟.. هذه أسهل طريقة لمعرفته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بتر ساقيه.. طفل عمره عامين يقود الدراجة لأول مرة.. شاهد رد فعله

الحرم الجامعي يثير المخاوف.. إعادة فتح الجامعات حول العالم قد يشعل موجة ثانية من كورونا

فارقت الحياة مع جنينها.. زوج عراقي يحرق زوجته الحامل