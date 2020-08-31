بعد سب وقذف قيادات بالجامعة.. فصل عضو هيئة تدريس بتجارة السويس

أصدر مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس أمس الأحد، حكما بفصل الأستاذ الدكتور ن ق عضو هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة لما بدر منها من سب وقذف لقيادات الجامعة والهيئات المختلفة في الدولة.





وكان الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، قد أحال الدكتورة ن ق إلى مجلس التأديب بعد اقدامها ودأبها على سب وقذف قيادات بالجامعة والهيئات المختلفة بالدولة.





وانعقد امس الأحد مجلس التأديب برئاسة نائب رئيس الجامعة وعضوية المستشار نائب رئيس مجلس الدولة أستاذ من كلية الحقوق.





وأكد الدكتور السيد الشرقاوي، ان الجامعة تحترم احكام القضاء حيث جرى فصل المذكورة سابقا، وعادت لعملها بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعودتها للعمل والتزمت الجامعة بذلك الحكم ونفذته آنذاك.