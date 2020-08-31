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مساعد وزير الداخلية: التنمر الإلكتروني من أخطر جرائم السوشيال ميديا.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:31 ص
محمود الرشيدي، مساعد
محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات
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اسراء صبري
قال محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، إن مصر تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون خط تليفون يستخدمه فقط ٤٥ مليون مواطن.

وتابع خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أن أكثر من ٤٠ مليون مواطن في مصر يستخدمون شبكات الأنترنت، مشددا على أن ٣٥ مليون مواطن من أصل ال٤٥ يستخدمون الإنترنت بشكل غير أمن وأدمي.

وواصل قائلا: إن نتيجة عدم الوعي الكامل باستخدام الإنترنت أصبح هناك نوعيه جديدة من الجرائم والابتزاز والاستغلال.

وأضاف أن جريمة التنمر الإلكتروني، تعد من أخطر الجرائم  التي ترتكب عبر السوشيال ميديا..وذلك لأن التنمر الإلكتروني تنمر مستمر وليس وقتي.

وأشار إلى وجود قانونين يحرمون التنمر والسب والقذف على السوشيال ميديا، معقبا: تصل العقوبة فيها إلى حبس يصل إلى ٥ سنوات وغرامة تصل إلى ١٠ الآلاف.

كما أنصح الفتيات بعدم حفظ صورهم الشخصيه على الهاتف، وذلك حتى لا يقع في يد أحدهم ويقوم باستغلالهم واستفزازهم.
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