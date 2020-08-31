AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات هوندا سيفيك 2022.. صور

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:02 ص
هوندا سيفيك
هوندا سيفيك
Advertisements
أماني نوار
تحظى دائما سيارة هوندا سيفيك  بشعبية كبيرة ،وهو مايجعل الكثير من قائدي السيارات أنهم يعتمدون عليها بشكل يومي بسبب الموثوقية التي تتمتع بها.

وظهر التصميم الواقعي للجيل الجديد ،من هوندا سيفيك بعد ظهرو صور تجسسية  لها خلال هذا العام بالكثير من التمويهات الكثيفة عليها.

واشارت جميع التوقعات إلى أن هوندا ستكشف عن الجيل الجديد من سيفيك 2020 ، وذلك من خلال ربيع العام المقبل، كما ان هوندا ستعمل على توفير نسختي السيدان والهاتشباك من سيفيك لزيادة فرصها في المبيعات خاصة أن هوندا لن تنتج نسخ كوبيه من هذا الموديل.

ولكن جاء قرار إيقاف إنتاج سيفيك كوبيه رغبة من الشركة اليابانية ، بعد اتخاذ خطوات جادة لتقليل التكاليف للتعامل مع المتغيرات الإقتصادية العالمية.

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة هوندا العالمية أكد أن الشركة ستقتصر في إنتاج الطراز ذات 5 أبواب على سوق أمريكا الشمالية.

تتميز السيارة عن غيرها من السيارات  بالكفاءة والراحة، فهي تحتوي على محرك تيربو 2000 سي سي ، ويحتوي المحرك على 4 إسطوانات و16 صبابة، وتبلغ قوة المحرك على 6 سرعات أوتوماتيك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هوندا توقف إنتاج سيارتها «سيفيك»

بسبب انخفاض المبيعات .. وقف إنتاج هوندا سيفيك كوبيه رسميا

تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور

قبل ما تشتري.. عيوب ومميزات هوندا سيفيك

ترشيحاتنا

تخسيس البطن بـ 4 حيل خارقة وبأقل مجهود

لن ينتهي.. تحور فيروس كورونا لسلالة أكثر شراسة

في ذكري رحيله الـ14.. أجمل أهداف محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي الراحل

هشام حلبي: حجم انفجار عربات الدفع الرباعي يكشف كم المتفجرات لدى الإرهابيين.. فيديو

حاتم قابيل يكشف تفاصيل ضبط مزرعة سمك قراميط يتغذى على حيوانات ميتة.. فيديو

هيدي كرم: اتجوزت صغيرة ولما بمشي جنب ابني شكلنا مضحك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بتر ساقيه.. طفل عمره عامين يقود الدراجة لأول مرة.. شاهد رد فعله

الحرم الجامعي يثير المخاوف.. إعادة فتح الجامعات حول العالم قد يشعل موجة ثانية من كورونا

فارقت الحياة مع جنينها.. زوج عراقي يحرق زوجته الحامل