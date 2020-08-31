مواصفات هوندا سيفيك 2022.. صور



وظهر التصميم الواقعي للجيل الجديد ،من هوندا سيفيك بعد ظهرو صور تجسسية لها خلال هذا العام بالكثير من التمويهات الكثيفة عليها.



واشارت جميع التوقعات إلى أن هوندا ستكشف عن الجيل الجديد من سيفيك 2020 ، وذلك من خلال ربيع العام المقبل، كما ان هوندا ستعمل على توفير نسختي السيدان والهاتشباك من سيفيك لزيادة فرصها في المبيعات خاصة أن هوندا لن تنتج نسخ كوبيه من هذا الموديل.



ولكن جاء قرار إيقاف إنتاج سيفيك كوبيه رغبة من الشركة اليابانية ، بعد اتخاذ خطوات جادة لتقليل التكاليف للتعامل مع المتغيرات الإقتصادية العالمية.



الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة هوندا العالمية أكد أن الشركة ستقتصر في إنتاج الطراز ذات 5 أبواب على سوق أمريكا الشمالية.



تتميز السيارة عن غيرها من السيارات بالكفاءة والراحة، فهي تحتوي على محرك تيربو 2000 سي سي ، ويحتوي المحرك على 4 إسطوانات و16 صبابة، وتبلغ قوة المحرك على 6 سرعات أوتوماتيك.





تحظى دائما سيارة هوندا سيفيك بشعبية كبيرة ،وهو مايجعل الكثير من قائدي السيارات أنهم يعتمدون عليها بشكل يومي بسبب الموثوقية التي تتمتع بها.