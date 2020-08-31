ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في المكسيك

أعلنت الصحة المكسيكية، اليوم الإثنين، تسجيل 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى جانب تسجيل 339 حالة وفاة.





ووفقا لأخر الارقام يكون إجمالي اصابات كورونا في المكسيك 595841 حالة مؤكدة حتى يوم الاثنين، وحصيلة الضحايا إلى 64158 شخصا.





وقالت السلطات المكسيكية إن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة.





وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن المكسيك أصبحت في المرتبة الثالثة من حيث حصيلة الوفيات، والمرتبة السابعة للإصابات.





يذكر أن إصابات فيروس كورونا في العالم تخطى حاجز الـ 25 مليون إصابة.