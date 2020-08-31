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أخبار البلد

تبلغ ذروتها اليوم والحرارة تسجل 43.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:02 ص
طقس حار
طقس حار
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نورهان خفاجي - عبد العزيز جمال
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

وتتعرض البلاد لموجة حارة حيث يستمر استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على البلاد اليوم الأثنين.

ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات النهار يصاحبه شبورة مائية صباحا ونسب رطوبة عالية على مدار اليوم تزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

أما 
كما يكون الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية للبلاد، أما  جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمرفيكون  شديد الحرارة مع وجود رياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


وبالنسبة لمحافظات الصعيد يبقى الطقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا  والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأوضح الخبراء أن سبب الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يرجع إلى تقدم كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبه الجزيرة العربية على كافة الأنحاء، يرافقها مرتفع علوي يعمل على زيادة الحرارة في طبقات الجو العليا.

وأشار الخبراء إلى أن الموجة تبلغ ذروتها اليوم حيث تسجل العظمى على القاهرة 38 درجة مئوية ، ويكون  انخفاض درجات الحرارة بداية من بعد غد الأربعاء والخميس، وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم : 
 القاهرة والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 38
 السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28
 شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24
 جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28
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