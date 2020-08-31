يضم 1500 قميص.. حكاية متحف الكويت لكرة القدم يحوي تيشرت البلدوزر أمام هولندا «خاص»

ويحاول صاحب تلك الهواية اقتناء الأشياء وتجميعها وامتلاك كم لا يُستهان به من الأغراض والمقتنيات التّي تشكّل مصدر ثروته المادية أو حتى المعنوية، حيث من شأنه أن يؤمن راحته ورفاهيّته.

ويعرض "صدى البلد"، في تقريره التالي مع مالك متحف الكويت لكرة القدم الذي نجح في أقتناء أكثر من 1500 قميص تاريخي لعب بيه لاعبين كبار مباريات لاتنسي منها قميص مجدي عبدالغني الذي أحرز بيه هدفه الشهير في مونديال إيطاليا 1990 أمام هولندا.

في البداية .. أثار متحف الكويت لكرة القدم إهتمام العديد من المتابعين، كيف جاءت فكرة الاقتناء؟ ومتى بدأ التنفيذ؟

فكرة المتاحف الرياضية غير مطروقة أو معتادة في عالمنا العربي، ثقافة الاحتفاظ بالإرث الرياضي غير موجود لدى اللاعب العربي مع شديد الأسف بخلاف اللاعب الأوروبي أو الأمريكي الجنوبي، كان اهتمامي بالحصول على المقتنيات الرياضية عمومًا وليس القمصان فقط قديم منذ الصغر.





وكان قاصرًا على اقتناء الإرث الرياضي الكويتي لأنني عاصرت وأنا طفل صغير العصر الذهبي للرياضة الكويتية، زاد هذا الشغف بمضي السنوات ليشمل أرث كرة القدم العربية والعالمية أيضا، أما فكرة المتحف فبدأت قبل خمس سنوات فقط نتيجة الحاح المهتمين والمحبين للتاريخ الرياضي .. ونحن بصدد إنشاء مقر ثابت ودائم للمتحف، ولكن نحتاج دعم إلى جاد من الدولة، الموضوع ليس بالسهل ويحتاج لإمكانيات كبيرة .

هل تتذكر أول قميص تحصلت عليه ؟

كان اقتنائي الأول قاصرًا على قمصان منتخب الكويت الوطني في أزهى عصوره، وحسب ذاكرتي فإن القميص الأول كان لمنتخب الكويت الذي استخدم في تصفيات كأس العالم 1978 بالأرجنتين، وهو من نوع أديداس صنع في المانيا الغربية. وانصب اهتمامي لاحقًا على الحصول على قميص منتخب الكويت الأصلي المستخدم في كأس العالم 1982 في أسبانيا.





قد نجحنا بالحصول عليه بعد عشر سنوات من البحث المكثف عن طريق مزاد خاص لقمصان النجم الكبير ميشيل بلاتيني في باريس، فحصلنا على قميص لاعب الكويت السابق الكابتن حمود فليطح ضد منتخب فرنسا والذي استبدله مع بلاتيني نفسه ، والكابتن حمود بالمناسبة هو رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضية بالكويت الآن وقد شاهد قميصه السابق وكان سعيدًا جدا برجوعه للكويت بعد أكثر من 35 سنة ، وقد حدث ذلك في معرضنا الذي أقيم في شهر سبتمبر من سنة 2018 .

ما هي الصعوبات التي تواجهها قبل الحصول على القمصان؟

أول هذه الصعوبات أو التحديات هي التحقق من صحة القميص وأنه قطعة أصلية ... وهناك وسائل عديدة اكتسبناها من خلال الخبرة المتراكمة لدينا يصعب شرحها في سطور قليلة ... ولكن التواصل مع مصادر من الثقاه هي أضمن وسائل التغلب على الغش ، كذلك من الصعوبات التي نواجهها هي مبالغة البعض في أسعار البيع ، ويمكن الوصول لحل عادل عن طريق التفاوض المرن مع الباعة أو اللاعب المعني إذا كان الحصول على القميص منه مباشرة .. كذلك هناك رغبة من العديد من اللاعبين الذين باعوا قمصانهم بإخفاء هويتهم لاعتقادهم أن هذا الأمر قد يكون مهين لهم ، إي بيع أرثهم الرياضي لأسباب متنوعة منها الحاجة المادية ... فيصعب التواصل معهم بشكل مباشر .

كيف تتأكد من صحة القميص وأنه مستخدم في مباراة معينة؟

ليس هناك مشكلة في حال التعامل مع اللاعب مباشرة ، الإشكالية في حال وجود وسيط ، لذلك يتعين التعامل مع الوسطاء الثقاة والمتخصصين، كذلك غالبا ما يُرفق مع القميص صورة اللاعب مالك القميص وهو يحمل القميص، أو شهادة موقعة من اللاعب ذاته تثبت صحة القميص، بمضي السنوات والخبرة والاحتكاك أصبحنا نفرق بين الباعة المختصين والصادقين أو أولئك المندسين أو المزورين، لاسيما الموجودين في شرق أوروبا أو بعض بلدان دولة أمريكا الجنوبية.





وللأسف دخل بعض العرب لاسيما المقيمين في أوروبا تلك التجارة المربحة بتقديم قمصان مزورة على أنها أصليه ونحن بالمتحف تمكنا من كشفهم بسهولة بحمد الله بمجرد معاينة القميص، فالقمصان الحديثة لها علامات مائية وشعارات خاصة تختلف عن التجارية أو المزورة .

ما هي مقتنياتك لمصر؟

يولي متحف الكويت لكرة القدم أهمية خاصة لمصر لما تمتلكه من أرث كروي كبير ولاعبين عظام، ولعل حصول المتحف على قميص مجدي عبدالغني الأصلي المستخدم ضد منتخب هولندا في مونديال إيطاليا 1990 كان " ضربة معلم "، وكم كان النجم المصري سعيدًا بمشاهدة قميصه هنا بالكويت قبل سنتين ، كذلك يمتلك المتحف قميص اللاعب صابر عيد ضد منتخب جهورية إيرلندا في مونديال إيطاليا 90 أيضا وإن لم يشارك اللاعب في تلك المباراة ، وقميص النجم الكبير محمد أبو تريكة ضد البرازيل في كأس القارات عام 2009 بجنوب أفريقيا، وقميص اللاعب حسني عبدالربه ضد منتخب إيطاليا في ذات البطولة ، وقميص اللاعب محمود فتح الله في أولمبياد لندن 2012 ضد البرازيل، وقميصي اللاعبين عماد متعب وعصام الحضري ضد منتخب البرتغال عام 2005 ، وقميص النجم حازم إمام ضد الكويت عام 1998 ، وقميص اللاعب حسام حسن ضد منتخب بلجيكا عام 1999 في بروكسل ، وقميص نادر لمنتخب مصر عام 1985، وقميص اللاعب أحمد حسن في بطولة الأمم الأفريقية سنة 2006 بالقاهرة ضد منتخب ساحل العاج في دوري المجموعات ، وقميص النجم محمد صلاح بنادي ليفربول ضد نادي إيفرتون في موسمه الأول وهو إهداء من المحلل في قناة بين سبورت طارق الجلاهمة، وقميص اللاعب عبدالستار صبري إثناء احترافه بنادي بنفيكا البرتغالي ، وقميص اللاعب هاني سعيد أثناء احترافه بنادي باري الإيطالي ، وقمصان أخرى كثيرة .

كيف تحصل متحف الكويت لكرة القدم على قميص اللاعب مجدي عبدالغني ضد منتخب هولندا في كأس العالم 1990 تحديدًا؟

لهذا القميص له حكاية جميلة.. إذ استبدل اللاعب مجدي عبدالغني قميصه مع اللاعب الهولندي فان تيكلين بعد نهاية المباراة، وبعد سنوات من اعتزال اللاعب الهولندي باع مجموعته بأكملها لتاجر قمصان أسباني شهير مقيم في مدريد،اشترى أحد الهواة البرازيليين هذا القميص من التاجر الأسباني والذي ارشدني على المشتري البرازيلي لوجود صداقة قديمة بيننا، قمت بالإتصال بالهاوي البرازيلي مرارًا لشراء قميص مصر الأخضر الشهير إلا أنه دأب على الرفض وبإصرار حتى فقدنا الأمل تمامًا، فوجئنا بعد سنوات باتصال الشخص البرازيلي ذاته يعرض علينا شراء القميص نتيجة حاجة مادية في أغلب الظن.