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أخبار العالم

مقتل رجل شرطة أمريكي على يد مسلح في مدينة سانت لويس

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت شرطة مدية سانت لويس الأمريكية، اليوم الإثنين، مقتل أحد ضباطها برصاص مسلح في المدينة، عقب إصابته. 

ومن ناحية أخرى، حث حاكم ولاية ويسكونسن الأمريكية، توني إيفرز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة التفكير مرة أخرى في خططه لزيارة مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، التي تشهد احتجاجات. 

وحذر حاكم الولاية في رسالة إلى البيت الأبيض من أن وجود ترامب في المدينة سيعيق محاولات السيطرة على الوضع، عقب حادث إطلاق النار على المواطن الأمريكي سبع مرات من قبل الشرطة. 

وقال في خطابه: "أنا، إلى جانب قادة المجتمع الآخرين الذين تواصلت معهم، قلقون بشأن ما سيعنيه وجودكم بكينوشا وولايتنا. أنا قلق من أن وجودك لن يؤدي إلا إلى إعاقة شفاءنا. أنا قلق من أن وجودكم لن يؤدي إلا إلى تأخير عملنا للتغلب على الانقسام والمضي قدمًا معًا". 

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قال للصحفيين يوم السبت إن الرئيس يعتزم زيارة كينوشا يوم الثلاثاء.
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