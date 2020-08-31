عصام الحضري يحيي ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب

أحيا عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق، ذكرى وفاة صديقه محمد عبد الوهاب لاعب النادي الاهلي السابق.





وكتب عصام الحضري عبر تويتر قائلا "‏الذكرى الرابعة عشر لوفاة اللاعب الخلوق الذي مثل منتخب مصر و النادي الاهلي الكابتن محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه ، اللهم اغفر له وارحمه و عافه و اعف عنه واجعله من اهل الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابق عذاب نسألكم الدعاء".





يذكر أن والدة محمد عبد الوهاب، قالت في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، وهى فى حزن شديد رغم مرور 14 عاما على وفاته، إن الكابتن سيد عبد الحفيظ الوحيد الذى يتواصل معها من النادى الاهلى ويقوم بزيارتنا فى منزلنا بسنورس.









وأضافت : تلقيت منذ شهر اتصالا تليفونيا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى اتصل بى يطمئن على ويسألنى عن أى شئ أريده ، فقلت له ربنا يخليك ياكابتن ويبارك فيك وبشكرك على اتصالك.





وتابعت: الاهلى لم يقصر معنا فى أى شئ، وأعطانا حقوقنا كاملة والحمد لله.. أديت فريضة الحج للمرحوم محمد عبد الوهاب فى العام الذى توفى فيه ، وأمنيتى أن أحج بيت الله الحرام بأذن الله تعالى ، لما ربنا ييسرها معايا.



