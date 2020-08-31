في ذكري رحيله الـ14 .. 10 معلومات عن محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي الراحل

فى مثل هذا اليوم الـ 31 من أغسطس عام 2006، رحل اللاعب الخلوق محمد عبد الوهاب، أحد أبرز اللاعبين المصريين فى الجناح الأيسر، والذى حقق مع ناديه الأهلى ومنتخب مصر الوطنى عديدًا من البطولات المهمة.





ولد فى الأول من أكتوبر عام 1983 و اختاره الكابتن حسن شحاتة، المدير الفنى لمنتخب الشباب آنذاك للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب فى بوركينا فاسو 2003.





شارك فى كأس العالم بالإمارات، وازداد تألقا بعد أن أعاده شحاتة إلى مركز الجناح الأيسر المدافع الذى يجيد فيه.





وخلال كأس العالم.. جذب عبد الوهاب أنظار الظفرة الإماراتى الذى يلعب فى الدرجة الثانية وضمه من الألومنيوم لمدة 4 سنوات.





عبد الوهاب لم يرتد قميص الظفرة حيث أعاره في الموسم الأول إلى إنبي وسارع الأهلى باستعارته لمدة موسمين من الظفرة.





نقطة التحول الأساسية جاءت خلال مباراة الأهلى والنجم الساحلى التونسى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا نوفمبر 2005.





حقق خلال مشواره القصير فى الملاعب 10 بطولات منها 7 بطولات مع الأهلى و3 بطولات مع المنتخبات.





شارك مع الأهلى فى 26 مباراة للدورى العام.. و9 مباريات بدورى أبطال إفريقيا.. وشارك فى مباراة السوبر الإفريقية التى فاز بها الأهلى عام 2006.





فارق الحياة وفاضت روحه الطاهرة إلى باريها فى 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلى عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.