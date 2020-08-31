ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار على انستجرام

وظهرت نور - ابنة شقيق عادل إمام، وهي ترتدي الحجاب في الفيديو الذي التقطته على طريقة السيلفي داخل الحرم المكي الشريف، لتستقبل العام الجديد بعمرة في الأراضي المقدسة.





وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا صورا نادرة لـ عائلة عادل إمام وتحديدا عائلة شقيقه المنتج عصام إمام الذى لديه ابنتان الأولى نور والثانية فرح.





نور عصام إمام تحرص دائما على نشر صورة مع عمها الفنان عادل إمام؛ وهو ما لفت الانتباه إليها، خاصة أنها تعمل مصممة أزياء وهي في منتصف العشرينيات من عمرها.





والدة نور، هي الفنانة المعتزلة نهلة رأفت التى شاركت فى كثير من الأعمال مثل أفلام ومسرحيات ومسلسلات في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات.