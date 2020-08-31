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فن

ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار على انستجرام

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:54 ص
عادل إمام وابنة شقيقه
عادل إمام وابنة شقيقه نور عصام إمام
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سعيد فراج
نشرت نور عصام إمام -ابنة شقيق الزعيم عادل إمام- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي فستان أسود أنيق خطفت به الأنظار مجددًا على السوشيال ميديا. 

ولم تقم نور - ابنة شقيق عادل إمام- بالتعليق على صورتها الجديدة عبر تطبيق انستجرام، وتفاعل متابعيها بالإعجابات والتعليقات على الصورة التي لفتت أنظارهم. 

كانت نور عصام إمام - ابنة شقيق عادل إمام، نشرت مؤخرا عدة صور وفيديوهات قصيرة عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل الحرم المكي الشريف لتؤدي مناسك العمرة.

وظهرت نور - ابنة شقيق عادل إمام، وهي ترتدي الحجاب في الفيديو الذي التقطته على طريقة السيلفي داخل الحرم المكي الشريف، لتستقبل العام الجديد بعمرة في الأراضي المقدسة.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا صورا نادرة لـ عائلة عادل إمام وتحديدا عائلة شقيقه المنتج عصام إمام الذى لديه ابنتان الأولى نور والثانية فرح.

نور عصام إمام تحرص دائما على نشر صورة مع عمها الفنان عادل إمام؛ وهو ما لفت الانتباه إليها، خاصة أنها تعمل مصممة أزياء وهي في منتصف العشرينيات من عمرها.

والدة نور، هي الفنانة المعتزلة نهلة رأفت التى شاركت فى كثير من الأعمال مثل أفلام ومسرحيات ومسلسلات في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات. 

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A post shared by نور (@nourrremamm) on

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