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أخبار العالم

الحزب الحاكم في اليابان يعلن موعد اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن الحزب الحاكم في اليابان، اليوم الإثنين، الاجتماع في 14 سبتمبر المقبل، وذلك لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي. 

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب وصف رئيس الوزراء الياباني المستقيل شينزو آبي بأعظم رئيس وزراء في تاريخ اليابان. 

ووفقا للبيت الأبيض أجرى ترامب اتصالا هاتفيا بشينزو الذي أعلن تنحيه عن منصبه لأسباب صحية. 


وأكد ترامب إلى رئيس الوزراء الياباني المستقيل على أن العلاقات بين البلدين أعمق من أي وقت مضى. 

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن إجراء الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الياباني المستقيل. 
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