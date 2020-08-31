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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا... سيدة تعتدي على ضابط شرطة داخل محكمة... كهربا وحسين الشحات يدعمان مؤمن زكريا بزيارة لمنزله

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:40 ص
سيدة تعتدى على ظابط
سيدة تعتدى على ظابط
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مصطفى كرم


نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لإعتداء سيد على ظابط يؤدي مهتم عملة داخل إحدى المحاكم.



ساند محمود كهربا لاعب النادي الاهلي صديقة بالفريق مؤمن زكريا بعد تعرضة لمرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات، 




علق ابراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على أداء لاعب الزمالك " كاسونجو " امس امام فريق إنبي 





أحيا النادي الأهلي الذكرى ال 14 لوفاة  نجم الفريق الراحل الكابتن محمد عبد الوهاب الذي توفى إثر أزمة قلبية اصيب بها في مران النادي الاهلي.

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