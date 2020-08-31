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سيارات

بسبب كورونا.. ارتفاع نسبة الإقبال على شراء السيارات في أمريكا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أظهرت دراسة حديثة أن جائحة كورونا ستجذب الناس لشراء السيارات للابتعاد عن استقلال وسائل النقل العام، ليزداد الاعتماد على السيارات الخاصة في التنقل، وتم إجراء الدراسة على 362 شخص.
 
وأشارت الدراسة إلى أن ثلث الأمريكيين يعملون حاليا من المنزل،وأن 43 % من الأمريكيين يفتقدون الثقة في التزام جميع ركاب وسائل النقل العام ببروتوكلات الصحة والسلامة .

وتابعت الدراسة أن 62 % من العمال استبدلوا وسائل النقل بسياراتهم، وما لا يقل عن 21 % من المشاركين في الدراسة اشتروا سيارة في الأشهر الستة الماضية ، وأجمعت نسبة كبيرة أن السبب هو انتشار فيروس كورونا

يذكر أن انتشار فيروس كورونا عالميا كان له تأثير سلبي على صناعة السيارات في العالم وتوقف الكثير من المصانع عن الانتاج.

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