اجتماع عسكري عاجل بين الصين والهند لحل النزاع الحدودي

كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الإثنين، عن عقد اجتماع عسكري بيم قادة من الصين والهند، وذلك لحل النزاع الحدودي بين البلدين، على المنطقة المتنازع عليها.





واتهمت الهند الصين باتخاذ "خطوات عسكرية استفزازية" في منطقة حدودية متنازع عليها





ومن ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع الياباني تارو كونو، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، أنه تم الاتفاق على إدراج قضية الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي والمُتنازع عليها بين بلاده والصين في المعاهدة الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان.









وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن الوزيرين التقيا في جزيرة جوام الأمريكية، وناقشا قضية تلك الجزر التي تسميها اليابان جزر سينكاكو وتسميها الصين جزر دياويو.





جدير بالذكر أن اليابان منخرطة منذ فترة طويلة في صراع حدودي مع الصين على الجزر في بحر الصين الشرقي.