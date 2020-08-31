أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 حلول سريعة للتغلب على سخونة هاتفك.. و أغرب 3 صور تم تداولها على الإنترنت

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
من أكثر ما يقوم به مستخدمو الهواتف الذكية هى ممارسة ألعاب الفيديو على هواتفهم، ويبحث الكثيرين من مستخدمي الهواتف الذكية، عن التطبيقات والألعاب المجانية على منصات التطبيقات الألكترونية التابعة لأنظمة التشغيل، ومنها على أنظمة iOS لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.
من المشكلات المتكررة التى يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية، سخونة الهاتف وارتفاع درجة حرارته، خصوصا الذين يستخدمون هواتفهم لساعات كثيرة أثناء اليوم، الأمر الذى سخونة البطارية بشكل خطير.
تمثل شبكة الإنترنت فضاء واسعا للعديد من الأشياء المثيرة والغريبة، والتى تثير الكثير من التساؤلات والشكوك في بعض الأحيان حول مدى صحتها أو دقتها، خصوصا في ظل هذا الفضاء الواسع لكم هائل من المعلومات.
تمثل كلمات سر المواقع والحسابات مفتاحا لكل أسرار وبيانات المستخدمين، الأمر الذى يجعل تأمينها أهمية قصوى ويشكل ضرورة من ضرورات المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات.
أعلنت شركة سامسونج عن نسخة خاصة للأثرياء والمهتمين بالأناقة من هاتفها Galaxy Z Fold 2 القابل للطى تحت اسم Thom Browne Edition of the Galaxy Z Fold 2 .
تعد تطبيقات المراسلة من أكثر التطبيقات استخداما، ويعتمد عليها المستخدمون في إرسال واستقبال كافة أنواع المحادثات سواء المتعلقة بالعمل أو الدراسة أو الحياة الشخصية، الأمر الذى يجعل هذه التطبيقات وما فيها من رسائل عرضة للاختراق.
أصبحت صفقة بيع تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok من قبل الشركات الأمريكية مهددة بالفشل؛ بعد قرار الحكومة الصينية بالإعلان عن عدة قواعد جديدة تقيد بيع وتصدير التكنولوجيا الصينية.
كشفت شركة وان بلس الصينية، عن مواصفات أرخص هاتف لها في العام الحالى 2020، OnePlus Clover ، والذى من المتوقع أن تصدره قريبا، حيث سيأتى بسعر 200 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 3175 جنيه مصرى.
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن عرض ترويجي مغري لمحبي هاتفها الأحدث والأبرز لهذا العام Galaxy Note 20 فى بريطانيا، من خلال تثديم هدية بقيمة 200 دولار أمريكي ما يعادل 3200 جنيه مصري، وذلك من خلال متجرها الإلكتروني أو المحال المعتمدة من قبلها.
التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا على بعض أصحاب المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، واضطرار بعضهم لإغلاق مشروعه بعد خسارته، دفع " مدحت نبيل ياسين"، الذي يعمل مستشار تسويق وتنمية أعمال لمشروعات صغيرة ومتوسطة ومطاعم، للتفكير في تقديم استشارات مجانية لهؤلاء الشباب لمساعدتهم في تطوير منتجاتهم وتسويقها بشكل يجذب العملاء.