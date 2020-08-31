AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 حلول سريعة للتغلب على سخونة هاتفك.. و أغرب 3 صور تم تداولها على الإنترنت

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
ندى على
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


من أكثر ما يقوم به مستخدمو الهواتف الذكية هى ممارسة ألعاب الفيديو على هواتفهم، ويبحث الكثيرين من مستخدمي الهواتف الذكية، عن التطبيقات والألعاب المجانية على منصات التطبيقات الألكترونية التابعة لأنظمة التشغيل، ومنها على أنظمة iOS لهواتف آيفون وأجهزة آيباد. 


من المشكلات المتكررة التى يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية، سخونة الهاتف وارتفاع درجة حرارته، خصوصا الذين يستخدمون هواتفهم لساعات كثيرة أثناء اليوم، الأمر الذى سخونة البطارية بشكل خطير. 


تمثل شبكة الإنترنت فضاء واسعا للعديد من الأشياء المثيرة والغريبة، والتى تثير الكثير من التساؤلات والشكوك في بعض الأحيان حول مدى صحتها أو دقتها، خصوصا في ظل هذا الفضاء الواسع لكم هائل من المعلومات. 


تمثل كلمات سر المواقع والحسابات مفتاحا لكل أسرار وبيانات  المستخدمين، الأمر الذى يجعل تأمينها أهمية قصوى ويشكل ضرورة من ضرورات المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات.
 

أعلنت شركة سامسونج عن نسخة خاصة للأثرياء والمهتمين بالأناقة من هاتفها Galaxy Z Fold 2  القابل للطى تحت اسم Thom Browne Edition of the Galaxy Z Fold 2 . 


تعد تطبيقات المراسلة من أكثر التطبيقات استخداما، ويعتمد عليها المستخدمون في إرسال واستقبال كافة أنواع المحادثات سواء المتعلقة بالعمل أو الدراسة أو الحياة الشخصية، الأمر الذى يجعل هذه التطبيقات وما فيها من رسائل عرضة للاختراق. 


أصبحت صفقة بيع تطبيق الفيديوهات القصيرة  تيك توك TikTok من قبل الشركات الأمريكية مهددة بالفشل؛ بعد قرار الحكومة الصينية بالإعلان عن عدة قواعد جديدة تقيد بيع وتصدير التكنولوجيا الصينية. 


كشفت شركة وان بلس الصينية، عن مواصفات أرخص هاتف لها في العام الحالى 2020، OnePlus Clover ، والذى من المتوقع أن تصدره قريبا، حيث سيأتى بسعر 200 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 3175 جنيه مصرى. 


كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن عرض ترويجي مغري لمحبي هاتفها الأحدث والأبرز لهذا العام Galaxy Note 20 فى بريطانيا، من خلال تثديم هدية بقيمة 200 دولار أمريكي ما يعادل 3200 جنيه مصري، وذلك من خلال متجرها الإلكتروني أو المحال المعتمدة من قبلها.


التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا على بعض أصحاب المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، واضطرار بعضهم لإغلاق مشروعه بعد خسارته، دفع " مدحت نبيل ياسين"، الذي يعمل مستشار تسويق وتنمية أعمال لمشروعات صغيرة ومتوسطة ومطاعم، للتفكير في تقديم استشارات مجانية لهؤلاء الشباب لمساعدتهم في تطوير منتجاتهم وتسويقها بشكل يجذب العملاء.







Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 ميزات جديدة يطرحها واتساب.. وشركة OnePlus تعلن اسم هاتفها منخفض التكلفة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تطرح Galaxy Note 20 بسعر أرخص من Note10.. وفيسبوك ستوقف الإعلانات السياسية على منصتها

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق لينكد إن للتوظيف يسرح 1000 موظف.. ووان بلس تطلق هاتف OnePlus Nord رسميا

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. 4 خطوات لمسح بيانات هاتفك الأندرويد قبل بيعه.. وفيفو تطلق هاتف vivo Y51s بمعالج Exynos 880 5G

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اعرف مين زار بروفايلك على واتساب.. وتطبيقات آيفون المدفوعة مجانا لفترة محدودة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy M31s.. وفيفو تستعد لإطلاق أنحف هاتف 5G في العالم

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 31 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

ارتفاع كبير لـ عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 31-8-2020

ربنا كريم.. صاحب فيديو بائع الفريسكا يروي تفاصيل الفيديو وحديثه مع إبراهيم.. فيديو

ماذا يحدث لك عند المحافظة على صلاة الفجر؟.. 19 فضلا تميزك عن الآخرين

موجز السوشيال ميديا... سيدة تعتدي على ضابط شرطة داخل محكمة... كهربا وحسين الشحات يدعمان مؤمن زكريا بزيارة لمنزله

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد خطيبته؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. داليا مصطفي تستعرض رشاقتها

بعد موت صغارها في حادثة أليمة.. كلبة تتبنى 4 قطط صغيرة وترضعهم.. فيديو وصور

رغم بتر ساقيه.. طفل عمره عامين يقود الدراجة لأول مرة.. شاهد رد فعله