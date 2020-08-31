أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 حلول سريعة للتغلب على سخونة هاتفك.. و أغرب 3 صور تم تداولها على الإنترنت





التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا على بعض أصحاب المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، واضطرار بعضهم لإغلاق مشروعه بعد خسارته، دفع " مدحت نبيل ياسين"، الذي يعمل مستشار تسويق وتنمية أعمال لمشروعات صغيرة ومتوسطة ومطاعم، للتفكير في تقديم استشارات مجانية لهؤلاء الشباب لمساعدتهم في تطوير منتجاتهم وتسويقها بشكل يجذب العملاء.



