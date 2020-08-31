أخبار الفن.. فيديو لبسمة وهبة قبل دخولها غرفة العمليات.. تطور مفاجئ في علاقة علي ربيع وزوجته.. وابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار على انستجرام

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





نشرت نور عصام إمام -ابنة شقيق الزعيم عادل إمام- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي فستان أسود أنيق خطفت به الأنظار مجددًا على السوشيال ميديا.





قامت ندى محمود -زوجة الفنان علي ربيع- بإلغاء متابعته عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، إذ لم يظهر «ربيع» ضمن قائمة المتابعين لدى الزوج.





شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها بفيديو جديد لها أثناء تجهيزها لدخول غرفة العمليات في احد المستشفيات بالدول الأوربية.