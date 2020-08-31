6 ملايين لاعب يشاركون في الإصدار التجريبي للعبة Marvel’s Avengers قبل إطلاقها

كشفت تقارير أن هناك 6 ملايين لاعب قد شاركوا في الإصدار التجريبي من لعبة الفيديو Marvel’s Avengers القادمة، والتى سيتم إطلاقها قريبا، الأمر الذى يعد ظاهرة في الاقبال على اللعبة المأخوذة من سلسلة الأفلام السنيمائية The Avengers .





وبحسب موقع Digital Trends فإن الصفحة الرسمية للعبة Marvel's Avengers كشفت أن أكثر من 6 ملايين لاعب أمضوا ما مجموعه أكثر من 27 مليون ساعة في لعب الإصدار التجريبي من اللعبة القادمة.









وقالت شركة Square Enix الناشرة للعبة إن اللاعبين أحدثوا تأثيرًا كبيرا في اللعبة، كما قامت الشركة الناشرة للعبة بالقيام بجمع البيانات والتعليقات من الستة ملايين لاعب الذين شاركوا في اللعبة قبل الإطلاق الفعلي لها.





ومن بين الإصلاحات التي ستنفذها شركة Square Enix في لعبة Marvel's Avengers قبل إطلاقها رسميا، التخلص من العديد من الأعطال وتحسين التوافق ، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء التى ستحل العديد من المشكلات التي أثيرت في الإصدار التجريبي.





و تشمل الميزات التي ستتم إضافتها بسبب ملاحظات المشغل خيارات لضبط حساسية اهتزاز الكاميرا وضبابية الحركة ، وتقليل تأخير عمليات إسقاط الغنائم ، والتغييرات في الإعدادات الافتراضية.





ولعبة Marvel's Avenger هي لعبة فيديو للمغامرات طورتها شركة Crystal Dynamics وتعد شركة Square Enix هى المسئولة عن نشرها، تدورحول فريق الأبطال الخارقين المأخوذ من سلسلة أفلام The Avengers .



