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تكنولوجيا

6 ملايين لاعب يشاركون في الإصدار التجريبي للعبة Marvel’s Avengers قبل إطلاقها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:01 ص
6 ملايين لاعب يشاركون
6 ملايين لاعب يشاركون في الإصدار التجريبى للعبة Marvel’s Ave
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ندى على
كشفت تقارير أن هناك 6 ملايين لاعب قد شاركوا في الإصدار التجريبي من لعبة الفيديو   Marvel’s Avengers القادمة، والتى سيتم إطلاقها قريبا، الأمر الذى يعد ظاهرة في الاقبال على اللعبة المأخوذة من سلسلة الأفلام السنيمائية The Avengers . 

وبحسب موقع Digital Trends فإن الصفحة الرسمية للعبة  Marvel's Avengers  كشفت أن أكثر من 6 ملايين لاعب أمضوا ما مجموعه أكثر من 27 مليون ساعة في لعب الإصدار التجريبي من اللعبة القادمة. 


وقالت شركة Square Enix الناشرة للعبة إن اللاعبين أحدثوا تأثيرًا كبيرا في اللعبة، كما قامت الشركة الناشرة للعبة بالقيام بجمع البيانات والتعليقات من الستة ملايين لاعب الذين شاركوا في اللعبة قبل الإطلاق الفعلي لها. 

ومن بين الإصلاحات التي ستنفذها شركة Square Enix في لعبة  Marvel's Avengers  قبل إطلاقها رسميا،  التخلص من العديد من الأعطال وتحسين التوافق ، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء التى ستحل العديد من المشكلات التي أثيرت في الإصدار التجريبي.

و تشمل الميزات التي ستتم إضافتها بسبب ملاحظات المشغل خيارات لضبط حساسية اهتزاز الكاميرا وضبابية الحركة ، وتقليل تأخير عمليات إسقاط الغنائم ، والتغييرات في الإعدادات الافتراضية. 

ولعبة Marvel's Avenger هي لعبة فيديو للمغامرات طورتها شركة  Crystal Dynamics وتعد شركة   Square Enix هى المسئولة عن نشرها،  تدورحول  فريق الأبطال الخارقين المأخوذ من سلسلة أفلام  The Avengers . 

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