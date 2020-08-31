برلماني:ضخ مياه النيل لأول مرة إلى الشيخ زويد منذ 10 سنوات

قال النائب فايز ابو حرب عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، إنه التقى اليوم، مع اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ، بمكتبه، حيث تم تناول عدد من الموضوعات التي تهم أهالي محافظة شمال سيناء.
وأشار أبو حرب إلى أن أهم هذه الموضوعات هى مشكلة المياه في مدينة الشيخ زويد والعريش، وموقف صرف التعويضات عن المنازل والأراضي التي تضررت بسبب الحرب على الإرهاب، لأهالي رفح والشيخ زويد، كما بحث موقف رصف الطرق والميادين التي تم الانتهاء منها وبعض الموضوعات الأخرى.
وأضاف أبو حرب، أنه تم الاتفاق بالنسبة لموضوع المياه في مدينة الشيخ زويد أنه سيتم ضخ المياه يوم الثلاثاء القادم، لأول مره منذ اكثر من عشر سنوات، أما بالنسبه للتعويضات للمباني برفح تم الانتهاء من صرف التعويضات التي تصل حتى ٢٠٠ الف جنيه، واعتبارها من شهر سبتمبر سيتم صرف مبالغ التعويضات من ٢٠٠ ألف جنيه حتى ٤٠٠ ألف جنيه، ويليها صرف التعويضات التي تزيد عن ٤٠٠ ألف جنيه.
وتابع: بالنسبة للمباني في بعض أحياء الشيخ زويد، فقد أصدر المحافظ، قرارا بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وجار عمل اللجنة.
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وأشار أبو حرب إلى أن أهم هذه الموضوعات هى مشكلة المياه في مدينة الشيخ زويد والعريش، وموقف صرف التعويضات عن المنازل والأراضي التي تضررت بسبب الحرب على الإرهاب، لأهالي رفح والشيخ زويد، كما بحث موقف رصف الطرق والميادين التي تم الانتهاء منها وبعض الموضوعات الأخرى.
وأضاف أبو حرب، أنه تم الاتفاق بالنسبة لموضوع المياه في مدينة الشيخ زويد أنه سيتم ضخ المياه يوم الثلاثاء القادم، لأول مره منذ اكثر من عشر سنوات، أما بالنسبه للتعويضات للمباني برفح تم الانتهاء من صرف التعويضات التي تصل حتى ٢٠٠ الف جنيه، واعتبارها من شهر سبتمبر سيتم صرف مبالغ التعويضات من ٢٠٠ ألف جنيه حتى ٤٠٠ ألف جنيه، ويليها صرف التعويضات التي تزيد عن ٤٠٠ ألف جنيه.
وتابع: بالنسبة للمباني في بعض أحياء الشيخ زويد، فقد أصدر المحافظ، قرارا بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وجار عمل اللجنة.
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