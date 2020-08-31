أهل قرية بن خاوى يكشفون رحلة الخائن أحمد عطوان مع الفساد ..فيديو

عرضت فضائية ، اكسترا نيوز ، ببرنامج ، هذا الصباح، ،تقريرًا يكشف فيه أهل قرية بن خاوى رحلة أحمد عطوان مع الفساد .





وتضمن التقرير هجوما شديدا من قبل أهالي وجيران الهارب أحمد عطوان بسبب مواقفه، حيث أجمع الأهالي على أنه طول عمره وصولي، وعاش في وسطهم وبعدها تغير منذ فترة، ولكنه تحول وخان البلد، ولا يستحق إلا الإعدام، مؤكدين أن بعد سفره أصبح معه أموال كثيرة واصبح من ضمن ذوي الأملاك.





ووجه الأهالي رسائل: «منه لله ودلوقتي هرب إلى قطر بعد ما تطاول على الدولة ورموزها ومؤسساتها، وأكبر دليل على إنه مش كويس إنه هرب إلى قطر، واشترى بيت بـ 5 ملايين جنيه وعربيات، ممكن ميكونش معايا 2 جنيه في جيبي ولكن حب وطني أهم من كل شيء، وكلنا بنحب مصر».