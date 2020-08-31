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حوادث

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
استعرضت مصادر خاصة، الحالة المرورية الصباحية اليوم الاثنين على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.

وأشارت المصادر، إلي ارتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق دار السلام في القادم من الأوتوستراد بإتجاه المنيب، وكذلك أعلى مناطق أثر النبي في الاتجاه الآخر.

كما يشهد الطريق الدائري كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة في القادم من محور المريوطية بإتجاه مناطق المنيب.

وكذلك تظهر كثافات مرورية متوسطة أعلى طريق الإسكندرية الزراعي بالإتجاهين.

فيما يشهد محور ٢٦ يوليو كثافات مرورية مرتفعة بمناطق التقاطع مع الطريق الدائري في القادم من الشيخ زايد بإتجاه ميدان لبنان.

وتستقر الحالة المرورية على محور روض الفرج ومحور الضبعة، والطريق الدائري الأقليمي.

كما تستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق العلمين الصحراوي.

كذلك يشهد طريق الكريمات الصحراوي الشرقي وطريق أسيوط الغربي استقرار الحالة المرورية، مع استقرار الحركة على طريق القطامية - العين السخنة، والسويس الصحراوي، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وقنا - سفاجا، والقصير مرسى علم. 
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