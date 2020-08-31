بمساحة 6125م2.. إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية الدير .
يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها وعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
كما يأتي وفقا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء وإزالتها ضمن حملة الازالات لاسترداد اراضي الدولة.
وأسفرت الحملة عن ازالة 14 قرارات إزالة بناحية الدير بمساحة 6125م2 عبارة عن مباني بارتفاعات مختلفة متعدية على أراضي أملاك دولة دون سند من القانون
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وشارك في الحملة الاجهزة التنفيذية بالمركز ورئيس القرية وقسم التنظيم والإدارة الهندسية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مساعد المدير لفرقة شرطة اسنا ، والمقدم احمد حبيب - مأمور مركز شرطة إسنا ، ورجال المباحث بقيادة المقدم محمد الطيب – رئيس فرع البحث باسنا
وأكد رئيس المركز أن الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين ، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.