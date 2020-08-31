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رياضة

لتصويب الأخطاء| عزب حجاج: جلسة تحليل أداء الحكام في مباريات الدوري غدا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:44 ص
عزب حجاج
عزب حجاج
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يسرى غازى
تعقد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة لتحليل أداء الحكام، الثلاثاء، بأحد الفنادق، بحضور الحكام فقط.

وقال الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام،إنه سيتم تحليل أداء الحكام بداية من الجولة 18 وحتى الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف، أن الهدف من التحليل الوقوف على ما قدمه الحكام في المباريات، ومراجعة الأخطاء التي وقعوا فيها من أجل العمل على تصويبها وتلافيها في المستقبل.

شدد على انه سيتم التأكيد على القرارات السليمة والمواقف المميزة كي يستفيد منها الجميع، ضمن خطة اللجنة لتطوير مستوى وأداء الحكام، وهو ما ينعكس إيجابيا على تطور مستوى الكرة المصرية.
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