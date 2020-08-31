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اقتصاد

صناعة الحبوب وسلامة الغذاء تلزمان المصانع بالمواصفات القياسية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:52 ص
سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
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ولاء عبد الكريم
عقدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية  برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعا مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء وبحضور أعضاء ومجلس إدارة الغرفة وممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين .

وتناول الاجتماع أهمية سلامة المنتجات الغذائية المتداولة للمستهلك في الأسواق من خلال التزام المصانع والشركات المنتجة لهذه السلع بالمعايير والمواصفات القياسية في إطار حرص غرفة صناعة الحبوب على التعاون والتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء  من أجل مصلحة المواطن وبما يضمن توفير السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وهو ما يحرص عليه أعضاء الغرفة ورؤساء الشعب بالغرفة .

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وصرح النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، أن الهدف من الاجتماع هو التأكيد على الالتزام بإنتاج سلع ومواد غذائية عالية الجودة  من أجل المستهلك في ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ،وأن  أعضاء الغرفة ومجلس الإدارة لديهم الحرص الكامل على الالتزام بكافة شروط هيئة سلامة الغذاء بما يضمن للمستهلك منتجات عالية الجودة.

من جانبه أوضح وجدى المشد نائب رئيس الغرفة،  أن الاجتماع تناول أيضا  كافة  القضايا المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية ، واستعراض قانون هيئة سلامة الغذاء، خاصة فيما يتعلق باشتراطات الهيئة للجهات والمصانع المنتجة للسلع الغذائية، كما أن الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة ابدى  استعداده على عقد اجتماعات أخرى مع كل شعبة  بغرفة صناعة الحبوب على حدة، من أجل الرد   على أي استفسارات تتعلق بمنظومة سلامة الغذاء وأيضا تذليل أي عقبات تواجه أصحاب المصانع والشركات المنتجة للسلع الغذائية و المستوفية لكافة اشتراطات الهيئة.
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