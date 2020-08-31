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تعليم

اعتماد نتيجة الدور الثاني للتعليم الأساسي والإعدادية بالبحيرة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيحة امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي لشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100٪.


وأوضح الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثانى بلغ عددهم 164 طالبًا وطالبة حضر منهم 68 طالبا وطالبة ونجح منهم 68 بنسبة نجاح 100٪.


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وأكد "سعد"، إن تم  تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة في الامتحانات للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب أثناء امتحانات الدور الثاني، والحفاظ على التباعد والحرص على ارتداء الكمامات، والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم.


كما اعتمد اللواء المحافظ نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية للدور الثاني، حيث تقدم للامتحان 137 طالبًا وطالبة حضر منهم 100 ونجح 100 بنسبة 100٪.

اعتماد نتيجة الدور الثاني للتعليم الأساسي والإعدادية بالبحيرة
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