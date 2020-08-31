بسبب حقوق الانسان..إحالة عميد الاقتصاد بجامعة بنى سويف للتحقيق

أحال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة إلى التحقيق، كذلك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إثر تأخر عقد امتحان مادة حقوق الإنسان والتي لا تضاف إلى المجموع، حتى إعتماد النتيجة، لبعض طلاب الكلية.













وقال رئيس جامعة بني سويف :" العام المنقضي يعد عاما دراسيا استثنائيا نظرا للإحترازات التي اتخذتها الدولة ومنها الجامعة تجاه مجابهة فيروس كورونا، إلا أنه فوجئت الأسبوع الماضي خلال استعلامي من الكليات عن التأكد من تأدية الطلاب لامتحان مادة حقوق الانسان التي لا تضاف للمجموع، بأن هناك بعض الطلاب لم يتمكنوا من الامتحان داخل الفرقة الرابعة بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية، وعليه قررت بسرعة اجرائها.





وتابع :" مادة حقوق الانسان مثلها مثل التربية العسكرية لا تضاف للمجموع لكن لابد من الطالب اجتيازها قبل التخرج، فمن الممكن ان يجري الطالب الامتحان فيها خلال اي سنة دراسية، وهو سبب ما حدث من لبس لدي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.





وأضاف :" فور علمي بما حدث، وجهت بسرعة عقد الامتحان لاي طالب لم يتسنى له ذلك للفرقة الرابعة بجميع شعب الكلية، وبالفعل تم عقد الامتحان اون لاين للطلاب وبنسبة نجاح 100% وسيتم اعتماد النتيجة اليوم خلال مجلس الجامعة.





وأشار إلى أن إحالة إدارة الكلية للتحقيق يرجع إلى عدم مراجعتهم لمن ادى الامتحان من الطلاب من عدمه".