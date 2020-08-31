السيدة زينب والحسين.. محمد حمزة يتحدث عن أبرز مزارات آل البيت بالقاهرة

قال الدكتور محمد حمزة عميد كلية آثار القاهرة السابق، إن مزارات البيت موجودة بكثرة فى مصر، والنسبة الأكبر موجودة فى مدينة القاهرة. آلوالنسبةموجودة





وأضاف خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن أشهر تلك المزارات السيدة زينب، وسيدنا الحسين، والسيدة نفيسة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة النبوية.





ولفت إلى أن هناك مزارات السيدة رقية والسيدة سكينة، والقسم الطيب وأولاده، والإمام الشافعي، فاطمة النبوية.





وأوضح أن هناك مزارات مبنية وهناك جثة اسفل المكان، وهناك مباني تمت بناء على رؤية.



