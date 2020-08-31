ماكينة ألقاب.. صحف تونس تحتفي بتتويج الترجي بالدوري للمرة الـ30 في تاريخه

سيطر تتويج الترجي ببطولة الدوري للمرة الـ30 في تاريخه، والرابعة على التوالي، على اهتمامات الصحف التونسية، الصادرة صباح اليوم، الإثنين.

وتوج الترجي ببطولة الدوري التونسي، بعد تعادله مع ضيفه هلال الشابة بنتيجة 1-1، على ملعب "رادس" أمس، الأحد، ضمن مباريات

الجولة رقم 23.



