ماكينة ألقاب.. صحف تونس تحتفي بتتويج الترجي بالدوري للمرة الـ30 في تاريخه

سيطر تتويج الترجي ببطولة الدوري للمرة الـ30 في تاريخه، والرابعة على التوالي، على اهتمامات الصحف التونسية، الصادرة صباح اليوم، الإثنين.
وتوج الترجي ببطولة الدوري التونسي، بعد تعادله مع ضيفه هلال الشابة بنتيجة 1-1، على ملعب "رادس" أمس، الأحد، ضمن مباريات الجولة رقم 23.
ويتصدر الترجي جدول ترتيب فرق الدوري التونسي، برصيد 55 نقطة، قبل 3 جولات على النهاية.
وخرجت صحيفة "الشروق" بعنوان: "أحرز البطولة للمرة 30 .. الترجي «مَاكينة» ألقاب".
وأضافت: "مرّة أخرى يفرض الترجي كلمته على الجميع ويرفع لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي وللمرة 30 في تاريخه الحافل بالمَكاسب والألقاب. الغريب أن تتويج الترجي أصبح خبرا عاديا وحدثا «باردا» في نظر جماهيره العَريضة من الشمال إلى الجنوب دون نسيان جاليته الكبيرة في فرنسا وألمانيا وكندا والخليج... وغيرها من المناطق".
وعنونت صحيفة "الصباح نيوز" عنوان: "الترجي ينهي التشويق ويتوج بالبطولة رقم 30 في تاريخه".
أما صحيفة "الرقمية" كتبت عنوان: "الترجي الرياضي التونسي يٌتوّج رسميا بلقب البطولة الوطنية".