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أخبار العالم

ضاحي خلفان: دبي تصلح لأن تكون مقرا لمنظمات أممية تخدم إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:44 ص
ضاحى خلفان
ضاحى خلفان
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شيماء عبد السلام
نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب خلفان عبر تويتر: "تصلح دبي بأن تكون مقرا لمنظمات اممية تخدم افريقيا وآسيا والشرق الاوسط فالبنية التحتية متوفرة بإمتياز.. فقط تريد من يعمل على تحقيق هذه المبادرة وتفعيلها".

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وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة.

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