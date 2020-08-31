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وزير البترول الأسبق: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين قريبا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:53 ص
حقول بترول
حقول بترول
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فرح علاء الخولي
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الاسبق، إن الطاقة ملف شائك جدا وتوجد فجوة كبيرة بين حجم الانتاج والاستهلاك مما آثر على الاقتصاد في هذا التوقيت نتيجة استيراد كميات كبيرة من المواد البترولية .

وتابع المهندس اسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن شركة "إيني" بالنسبة للدولة هي شريك استراتيجي استطاع ان يتخطى الانتاج من المشروعات القومية المشتركة اكثر من 50% اي ما يتجاوز المليون برميل بترول، موضحًا انه سنحقق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين قريبا.

واضاف ان شركة "إيني" اثبتت كفاءتها اثناء التنقيب في حقل ظهر بالرغم من وجود شركة قبلها كانت متولية المشروع، ولكنها غامرت واستطاعت ان تصل الى 6 الاف كيلو تحت البحر، والشركة على ثقة عالية بأن حقل  ظهر سيظل اكبر حقل غاز في الشرق المتوسط.

ونوه وزير البترول الاسبق الى ان هناك اشياء تريد الدولة تحقيقها واخرى لا وفقا لخطط استراتيجية واقتصادية على حسب المردود الاقتصادي للمشروعات وغيرها.

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